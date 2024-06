Escocês Ian Cathro é o novo treinador do Estoril Praia

“Bem-vindo, Ian Cathro! Ian, mais recentemente, foi técnico da equipa principal do Al-Ittihad. Destaca-se no Valencia, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton, e, como treinador principal do Hearts, clube da Liga escocesa. Em Portugal, destaca-se a passagem pelo Rio Ave, ao lado de Nuno Espírito Santo. Mister, o caminho começa aqui”, refere o comunicado dos ‘canarinhos’,



Ian Cathro, cuja duração do vínculo não é conhecida, substitui no cargo Vasco Seabra, que comandou o Estoril Praia nos últimos nove meses na I Liga, prova que o clube terminou em 13.º lugar, com 33 pontos.



Nos últimos seis anos, o escocês foi adjunto de Nuno Espírito Santo no Al-Ittihad (Arábia Saudita) e nos ingleses do Tottenham e do Wolverhampton, tendo passado a acompanhar o técnico português a partir de 2018/2019, após ter orientado o Hearts, do seu país, por duas temporadas.