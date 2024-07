Estádio do Restelo acolhe Supertaça feminina de futebol em 23 de agosto

Racing Power, Damaiense, Benfica e Sporting são os emblemas que vão disputar as meias-finais, em 17 de agosto, com a final a realizar-se seis dias depois, às 20:45, no Estádio do Restelo.



Já a partida de atribuição do terceiro lugar acontecerá às 11:00, também no recinto 'azul'.



Nas meias-finais, o Benfica, tetracampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, recebe o Damaiense, no Benfica Campus, no Seixal, às 15:30, e o Racing Power é anfitrião do Sporting, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 17:30.



"É com grande satisfação que vemos a Supertaça feminina a decorrer no Estádio do Restelo, um espaço de referência para a Associação de Futebol de Lisboa e também para o todo o país. É uma honra e um orgulho constatar que contamos com três clubes presentes nesta competição", manifestou o presidente da associação lisboeta, Nuno Lobo, citado pela FPF.



Esta a segunda vez que o troféu será discutido no Estádio do Restelo, depois de em 28 de agosto de 2021 o Sporting ter ultrapassado o Benfica, por 2-0.



Na edição passada, em Aveiro, o Benfica conquistou pela terceira vez este 'cetro', após as conquistas em 2019 e 2022, ao vencer na final o Sporting, por 3-0, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.



O clube da Luz lidera o ranking da prova, com três títulos, em oito edições, contra dois do Sporting e um de Futebol Benfica, Valadares Gaia e Sporting de Braga.