Farense empata em jogo de preparação com sauditas do Al Nassr

O Farense, da I Liga, empatou hoje 1-1 com os sauditas do Al Nassr, orientados pelo técnico português Luís Castro, em jogo particular disputado à porta fechada no Estádio de São Luís, em Faro.

O médio-ofensivo brasileiro ex-Benfica Anderson Talisca abriu o marcador para a equipa saudita, aos 33 minutos, enquanto Rafael Barbosa igualou poucos minutos depois, aos 37, de grande penalidade.



O ‘onze’ da equipa algarvia, com cinco reforços, foi constituído por Ricardo Velho, Rivaldo Morais, Marco Moreno, Raúl Silva, Talocha, Cláudio Falcão, Ângelo Neto, Belloumi, Rafael Barbosa, Álex Bermejo e Darío Poveda.



Na segunda parte, entraram mais três reforços (Lucas Áfrico, Filipe Soares e Tomané), além de Miguel Carvalho, Pastor, Artur Jorge, Talys, Geovanny, Elves Baldé, Marco Matias, Velásquez, Seruca e Cuba.



Nos sauditas, o internacional português Otávio foi opção nos titulares escolhidos por Luís Castro, à semelhança de Anderson Talisca e do ex-portista Alex Telles.



Ainda sem Cristiano Ronaldo, que continua a gozar férias após o Euro2024, o Al Nassr estagiará no Algarve até final do mês, marcando presença no jogo de apresentação do FC Porto aos seus adeptos, em 28 de julho.



Na jornada inaugural da I Liga, marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, o Farense recebe o Moreirense.