Feirense vence Marítimo em jogo antecipado

O Feirense regressou aos triunfos na competição com um golo de Leandro, aos 57 minutos, com o guarda-redes João Costa a segurar a vitória da equipa de Vítor Martins ao defender uma grande penalidade, aos 84 minutos.



Com a vitória, o Feirense ascende ao oitavo lugar da II Liga, com 15 pontos, precisamente em igualdade pontual com o Marítimo, que desce para a nona posição.



Depois de um início de jogo equilibrado, o Feirense deu o primeiro sinal de perigo num cabeceamento de Steven, mas a bola saiu ao lado da baliza de Gonçalo Tabuaço, aos 19 minutos.



O Marítimo respondeu perto do intervalo, com Euller a surgir à entrada da pequena área para cabecear ao lado da baliza, aos 38 minutos.



O Feirense acabou por se colocar em vantagem na segunda parte, num remate forte e colocado de Leandro, que surpreendeu Gonçalo Tabuaço, aos 57 minutos.



O Marítimo ainda teve a possibilidade de igualar a partida depois de o videoárbitro confirmar uma falta da área de Hélder Sá sobre um adversário, mas João Costa defendeu a grande penalidade executada por Euller, aos 84 minutos.







Jogo no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense-Marítimo: 1-0



Ao intervalo: 0-0



Marcador:



1-0, Leandro, aos 57 minutos.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga (Tony, 85), Tassano, Filipe Almeida, Bruno (Hélder Sá, 72), Washington, Jorge Pereira, Henrique Jocu (Banjaqui, 55), Rúben Alves (Nile John, 71), Leandro (Rehmi, 85) e Steven.



(Suplentes: Pedro Mateus, Tony, Hélder Sá, Castro, Nile John, Kevin, Banjaqui, Shodipo e Rehmi).



Treinador: Vítor Martins.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião (Cristian Ponde, 90), Romain, Rodrigo Borges, China (Júnior Almeida, 75), Fransérgio, Danilovic (André Rodrigues, 66), Euller, Carlos Daniel (Martim Tavares, 75), Pedrinho (Borukov, 66) e Patrick.



(Suplentes: Samu, Júnior Almeida, Borukov, Bernardo, Cristian Ponde, Tomás Domingos, André Rodrigues, Martim Tavares e Guirassy).



Treinador: Rui Duarte.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Carlos Daniel (67) e André Rodrigues (89).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.