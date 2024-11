Benfica B aproxima-se da liderança

Os ‘encarnados’, que triunfaram com golos de Gustavo Varela, aos 28 minutos, e Diogo Prioste, aos 86, de grande penalidade, igualaram o Tondela, segundo classificado, ambos com 23 e a um ponto dos penafidelenses, enquanto o Portimonense continua no 15º posto, com 10.



Com apenas 30 segundos disputados, o Benfica B criou a primeira jogada de perigo, num cruzamento de Luan Farias que acertou no poste esquerdo da baliza de Vinicius Silvestre, mantendo-se dominador nos dez minutos iniciais, com vários remates perigosos.



A equipa algarvia reagiu, com Tamble Monteiro, Ruan e Alemão a desperdiçarem boas oportunidades, enquanto, do outro lado, Gustavo Varela viu os defesas adversários intercetarem três remates com ‘selo’ de golo.



Aos 28 minutos, após uma série de ressaltos na área do Portimonense, a bola sobrou para o avançado dos ‘encarnados’, que à quarta tentativa conseguiu abrir o ativo, assinando o seu quarto golo na competição.



No reatamento, os anfitriões surgiram com duas novidades, mas as alterações operadas por Ricardo Pessoa não trouxeram melhorias, face a um Benfica B mais tranquilo na abordagem ao jogo e com Gustavo Varela a falhar o alvo numa oportunidade flagrante, aos 47 minutos.



A desvantagem obrigou o Portimonense a assumir a posse de bola na segunda metade, mas o controlo esteve sempre a cargo da formação ‘encarnada’, que acabou mesmo por aumentar a diferença já perto do final da partida, aos 86 minutos, numa grande penalidade convertida por Diogo Prioste.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense – Benfica B, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gustavo Varela, 28 minutos.



0-2, Diogo Prioste, 86 (grande penalidade).







Equipas:



- Portimonense: Vinicius Silvestre, Jefferson Maciel, Alemão (Yuki Kobayashi, 89), Filipe Relvas (Davis, 89), Nuno Campos (Teodoro, 46), Alex Soares (Diaby, 46), Diogo Ferreira (Camilo Durán, 66), Geovane, Ruan, Chico Banza e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Philip Tear, Cláudio Mendes, Ricardo Sousa, Yuki Kobayashi, Davis, Kelechi John, Camilo Durán, Diaby e Teodoro).



Treinador: Ricardo Pessoa.



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer, Gustavo Marques, Joshua Wynder, Francisco Domingues (Tiago Parente, 78), Nuno Félix (Rafael Luís, 68), Diogo Prioste, Gerson Sousa, Hugo Félix, Luan Farias (Ivan Lima, 59) e Gustavo Varela (José Melro, 78).



(Suplentes: Pedro Souza, Francisco Neto, João Fonseca, João Veloso, Beni Souza, Rafael Luís, Ivan Lima, Tiago Parente e José Melro).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alemão (41), Jefferson Maciel (80), Diaby (90).



Assistência: 967 espetadores.