Felgueiras empata na receção ao Mafra com golo tardio

Depois de Etim, ponta de lança do Mafra, inaugurar o marcador, aos 66 minutos, o defesa felgueirense Julián Bonilla repôs a igualdade, de cabeça, após livre cobrado na esquerda, aos 89.



Ainda sem triunfos em casa, a formação 'azul-grená' ocupa a nona posição, com 12 pontos, enquanto o conjunto mafrense, incapaz de dar seguimento ao triunfo da ronda anterior sobre a União de Leiria (2-1), é 14.º da tabela, com 10.



O encontro começou com um remate ao lado do Mafra, por Etim, no primeiro minuto, mas a bola esteve quase sempre longe das balizas nos primeiros 45 minutos, marcados pelo equilíbrio, pelo ritmo baixo das equipas e pelas várias paragens.



Após o intervalo, o treinador Agostinho Bento substituiu Gabi Pereira por Bruninho, extremo que contribuiu para a entrada ofensiva do Felgueiras na segunda parte e que desperdiçou uma ocasião flagrante aos 49 minutos, ao atirar para defesa de Fraisl quando tinha dois colegas soltos.



Instalada no meio-campo adversário, a equipa da casa voltou a aproximar, quando Carlos Eduardo falhou a emenda à ‘boca' da baliza, antes de a equipa treinada por Tiago Ferreira se libertar dessa pressão e responder com mais eficácia.



Servido por um passe de ‘trivela’ de Nibe, Etim irrompeu pela área a partir da esquerda e rematou cruzado, por entre as pernas do guardião do Felgueiras, para o golo que desfez o ‘nulo’.



Entre várias interrupções para assistência médica a jogadores do Mafra, o Felgueiras mostrou pouca fluidez na reação à desvantagem, mas Julián Bonilla aproveitou o livre de Bruninho para repor a igualdade e relançar a sua equipa para um último esforço em busca da vitória, ainda que sem êxito.