Felgueiras opera reviravolta e impõe segunda derrota seguida à União de Leiria

Num encontro disputado em ‘casa emprestada’ pela segunda vez devido à interdição do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os ‘unionistas’ até entraram melhor, com Daniel dos Anjos a abrir o marcador aos nove minutos, vantagem que Vasco Moreira, com penáltis convertidos aos 27 e aos 38, inverteu e que Léo Teixeira, já aos 83, sentenciou.



Com este triunfo, o conjunto liderado por Agostinho Bento sobe ao sexto lugar, com 11 pontos, mais dois do que a formação leiriense, que averbou a segunda derrota consecutiva e baixou ao 10.º posto.



A formação de Filipe Cândido entrou com a pontaria afinada e, no primeiro remate da partida, Daniel dos Anjos, de cabeça, inaugurou o marcador na sequência de um canto à esquerda do ataque.



Ainda estava o Felgueiras a tentar reagir ao tento sofrido nos instantes iniciais, quando Djé Tah D’ávilla surgiu na ‘cara’ do guarda-redes Bruno Pinto após um excelente cruzamento de Ryan Guilherme. Desta vez, sem engenho para ampliar a diferença.



Todavia, aos 25 minutos, o autor do único golo até então cometeu falta sobre João Santos dentro da área e Vasco Moreira encarregou-se de igualar, sendo que dez minutos volvidos, a União de Leiria voltou a cometer penálti, desta vez sobre Vasco Moreira, ele que aproveitou para ‘bisar’ e consumar a reviravolta.



Logo a abrir a etapa complementar, a União de Leiria procurou de imediato chegar ao empate, mas Jordan van der Gaag, que tinha entrado depois do intervalo, esbarrou por duas vezes no guarda-redes do Felgueiras.



Sem conseguir igualar, a formação leiriense acabou por sofrer novo golo, aos 83 minutos, num momento em que os anfitriões subiram as linhas de pressão, com Léo Teixeira a protagonizar uma arrancada e, após correr mais de 30 metros com a bola em sua posse, aplicar um 'chapéu' sobre Fábio Ferreira, estabelecendo o resultado final.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



União de Leiria – Felgueiras, 1-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



1-0, Daniel dos Anjos, 09 minutos.



1-1, Vasco Moreira, 27 (grande penalidade).



1-2, Vasco Moreira, 38 (grande penalidade).



1-3, Léo Teixeira, 83.







Equipas:



- União de Leiria: Fábio Ferreira, Habib Sylla (Herculano Nabian, 84), Bura, Marco Baixinho, Marc Baró, Alisson Santos (Jordan van der Gaag, 46), Crystopher, Djé Tah D’ávilla (Diogo Amado, 46), Ryan Guilherme (Arsénio, 66), Juan Muñoz (João Resende, 66) e Daniel dos Anjos.



(Suplentes: Marcos Vinicius, Zé Vítor, Tiago Ferreira, Diogo Amado, Arsénio Nunes, Jordan van der Gaag, Matheus Alessandro, João Resende e Herculano Nabian).



Treinador: Filipe Cândido.



- Felgueiras: Bruno Pinto, Hugo Oliveira (Mike Moura, 76), Julián Bonilla, Rui Rampa, Edwin Banguera, Gabi Pereira (Landinho, 62), Vasco Moreira, Aílson Tavares, João Santos (Pedro Rosas (63), Léo Teixeira (Bruninho, 90) e Carlos Eduardo (Théo Fonseca, 76).



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Mike Moura, Pedro Rosas, David Veiga, Rodrigo Valente, Landinho, Berna Conceição, Théo Fonseca e Bruninho).



Treinador: Agostinho Bento.







Árbitro: Fá Braima Sánhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Djé Tah D’ávilla (36), Hugo Oliveira (48), Marco Baixinho (69), Daniel dos Anjos (86), Jordan van der Gaag (87) e Mike Moura (90+3).



Assistência: 388 espetadores.