Ferro assina contrato com Estrela da Amadora até 2028

Ferro, de 27 anos, começou a notabilizar-se no Benfica, mas terminou sucessivamente emprestado aos espanhóis do Valência, aos neerlandeses do Vitesse e aos croatas do Hajduk Split, que acabaram por contratá-lo em definitivo na última temporada e meia, mas o futebolista apenas contabilizou 18 encontros nesse período no conjunto croata.



O presidente do Estrela da Amadora, Paulo Lopo, já tinha confirmado a contratação de Ferro à margem do sorteio das I e II Ligas de futebol, que se realizou no domingo, tal como a chegada do médio argentino Alan Ruiz, que ainda se encontra por oficializar.



“Convencemos o Ferro, pois é evidente o projeto e o trajeto que o Estrela da Amadora está a fazer desde que reapareceu. Temos feito um excelente trabalho e não foi difícil convencer o Ferro. O Alan Ruiz assinou por nós também”, revelou o presidente.



Ferro é o oitavo reforço dos ‘tricolores’, após o guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia) e Issiar Dramé (ex-Bastia, França), os médios Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, Brasil).



Miguel Lopes renovou contrato por uma época, tendo saído do clube os guarda-redes António Filipe e Dida e os defesas Hevertton, Johnstone, Pedro Mendes, Lucão, Shinga e João Reis, todos em final de contrato, para além de Kialonda Gaspar (Lecce, de Itália), Luan Farias (Benfica B) e Ronaldo Tavares (emprestado ao FC Seoul, da Coreia do Sul).



O Estrela da Amadora fechou em 2023/24 a temporada de regresso à elite do futebol português na 14.ª posição, com 33 pontos, somente um acima do play-off de manutenção na prova.