Golo de Uílton dá vitória ao Paços de Ferreira em Leiria

Os pacenses, que não ganhavam há cinco jornadas, revelaram-se mais concentrados, mais perigosos e também mais felizes, com o extremo brasileiro a beneficiar de um ressalto para chegar ao golo.



Embalada por duas vitórias consecutivas sob orientação do novo treinador Jorge Silas, a União de Leiria entrou com uma equipa ofensiva.



Mas o Paços de Ferreira, apesar da posição desconfortável na classificação com que chegou a Leiria, mostrou-se mais capaz do que a posição que ostenta.



A equipa de Ricardo Silva aguentou o primeiro ímpeto adversário e depois, bem organizada, esteve sempre mais confortável no contra-ataque do que a União no ataque continuado que tentou impor.



Numa das situações em que o Paços passou rapidamente o meio campo, Costinha ganhou espaço com um drible artístico, rodopiando sobre si próprio, e serviu Uílton, cujo remate fez a bola ressaltar em Christopher, subir muito e entrar na baliza de Kieszek.



Em vantagem desde os 08 minutos, os visitantes fecharam-se bem e a União de Leiria sentiu muitas dificuldades para se aproximar da baliza de Marafona.



Na única vez que conseguiram criar perigo na primeira parte, Marc Baró falhou inesperadamente o empate, quando estava a um metro da linha de golo e sem ninguém pela frente, o espanhol deixou a bola passar entre as pernas.



Os leirienses voltaram a estar perto da igualdade aos 58 minutos, mas a equipa estava tão desastrada quanto azarada: numa jogada rápida, Jair Matheus rematou para a baliza, mas a bola ressaltou no companheiro João Resende e desviou para fora.



No tudo ou nada final, Jorge Silas prescindiu de um central e colocou mais um avançado, Nabian, mas nem assim a União de Leiria ficou mais perigosa. E até foi o Paços de Ferreira que quase aproveitou para dilatar a margem da vitória que levou para casa.