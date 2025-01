Hugo Oliveira acredita que o trabalho diário vai levar o Famalicão às vitórias

“O passo que temos que dar é o do trabalho, o do dia-a-dia, de entendimento do jogo e de os jogadores serem melhores, de a equipa ser melhor para encararmos o próximo jogo para ganhar”, afirmou Hugo Oliveira, na véspera do encontro da 19.ª jornada.



O técnico sublinhou ainda a necessidade de dar “um sorriso aos adeptos e ao grupo de trabalho”, acreditando que isso será fundamental para fortalecer a confiança da equipa.



“Queremos dar um sorriso aos nossos adeptos e também a este grupo de trabalho, porque esse é o caminho para ganhar confiança. Mas essa vitória vai chegar fruto do nosso trabalho, porque não vai cair do céu”, reforçou.



Referindo-se ao próximo adversário, o técnico alertou para as qualidades da equipa amadorense, destacando o poder ofensivo e a pressão exercida.



“O Estrela é uma equipa que também gosta de olhar para a baliza adversária, uma equipa pressionante, com jogadores experientes. Acho que vamos ter um jogo bastante competitivo. Obviamente, sabemos que as equipas, quando nos defrontam aqui em casa, protegem-se mais, mas nós temos que encontrar espaço para sermos objetivos”, analisou.



Em relação ao momento atual da equipa, o treinador lembrou que a história de cada jogo é única e não vale a pena olhar para o passado, que dita uma sequência de oito encontros consecutivos sem vencer na I Liga, desde a 10.ª jornada, no início de novembro.



Sobre o mercado de transferências, o treinador afirmou que está atento, mas que o foco está no plantel atual.



“O mercado está aberto para todas as equipas, mas o que interessa é quem está cá. Os que estão aqui vão chegar com uma ideia bem definida do que querem fazer”, afirmou, frisando que a equipa está focada em fazer uma boa exibição e sair vitoriosa do confronto com o Estrela da Amadora.



Por fim, o técnico comentou as recentes mudanças no plantel: “Em relação às chegadas, são jogadores que vão fazer o nosso grupo mais forte. Em relação aos que saíram, desejamos a maior sorte ao Riccieli, que foi um jogador muito importante para esta equipa, era o capitão. Do Zaydou, só posso dizer que não está disponível para o jogo”.



O Famalicão, 11.º classificado, com 20 pontos, recebe no sábado, às 15:30, o Estrela da Amadora, no 14.º, com 16, em jogo da 19.ª jornada da I Liga e que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.