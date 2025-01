I Liga. Arouca e Moreirense em busca de pontos

Em jogo que terá início às 20h15, o Arouca, com o fator casa, chega à ronda depois de dois empates, com Gil Vicente (1-1, em casa) e Vitória de Guimarães (2-2, fora), e triunfo na visita ao Boavista (3-1, fora), enquanto o Moreirense não vence desde o início de dezembro.A equipa de César Peixoto foi eliminada da Taça de Portugal pelo Gil Vicente e ainda perdeu na I Liga com Nacional (1-0, fora), FC Porto (3-0, em casa) e Gil Vicente (1-0, fora), e empatou com Estoril Praia (2-2, fora), AFS (1-1, em casa) e Farense (0-0, em casa).





Do lado dos "cónegos", o treinador César Peixoto alertou para a capacidade ofensiva do Arouca, que recuperou em Guimarães de uma desvantagem complicada e destacou a importância da... chuva: "O Arouca tem muita qualidade individual. Tem recuperado e bem. A qualidade do plantel não se reflete na tabela classificativa. Vamos ver como estará a relva. Quando chove, costuma ficar em estado difícil. Em Guimarães foi uma equipa muito forte na segunda parte, agressiva, com 'olhos' na baliza".





Do lado da equipa da casa, o técnico Vasco Seabra realçou o momento complicado do Moreirense, mas também deixou um aviso: "Os últimos resultados não ditaram também aquilo que eles já fizeram. É uma equipa muito compacta, muito rotinada já, que tem uma grande base também já trazida da época anterior. Nós, pelo sentido inverso, vivemos com a vontade de dar continuidade e de voltarmos novamente às vitórias".





Nesta partida nenhum treinador deverá mexer muito em relação ao último jogo, sendo que, do lado da casa, prende-se a maior dúvida no meio campo e na possível inclusão de Sylla como titular.





Apesar da fase menos boa, o emblema de Moreira de Cónegos mantém-se acima do meio da tabela, em oitavo lugar, enquanto o Arouca conseguiu nas últimas jornadas fugir da zona de despromoção, subindo a 15.º, com apenas mais um ponto do que Farense (16.º) e AVS (17.º e penúltimo).