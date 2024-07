Ibrahima Camará integrado na pré-época do Boavista

Autorizado a apresentar-se mais tarde, devido a razões pessoais, o jogador, de 25 anos, compareceu ao sétimo dia de treinos e evoluiu pela primeira vez no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, partindo para a terceira temporada seguida pelas "panteras".Ibrahima aumentou as opções de Cristiano Bacci, que ainda aguarda pelas chegadas do médio colombiano e capitão Sebastián Pérez, também ausente por motivos pessoais, do defesa central Chidozie, que representou a seleção da Nigéria em junho, e do avançado Róbert Bozeník, presente no trajeto da Eslováquia até aos oitavos de final do Euro2024.O Boavista tem sete jogos de preparação previstos até ao início da sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, em 10 ou 11 de agosto.