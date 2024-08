Isra Salazar e Ismael Sierra reforçam o Estoril Praia

Isra Salazar, internacional jovem por Espanha, assinou por quatro épocas e teve a sua ligação ao clube da Linha de Cascais até 2028 anunciada nas redes sociais estorilistas.



Na época passada, Salazar, de 21 anos, dividiu-se entre a equipa principal do Valladolid, pela qual realizou 12 jogos e marcou três golos, e a equipa B do clube, ao serviço da qual apontou outros três golos em 19 partidas.



O avançado, que troca o segundo escalão espanhol pela I Liga portuguesa, representou ainda o Múrcia e também o Real Madrid, emblema no qual completou a sua formação e chegou até ao Castilla, segunda equipa profissional do conjunto madridista.



Já a transferência de Ismael Sierra foi confirmada à agência noticiosa espanhola EFE por fontes ligadas à operação, que envolve um acordo sem custos e com partilha de direitos entre o Estoril Praia e o Betis, aos quais o defesa de 21 anos se encontrava ligado.



Ismael Sierra apontou um golo em 21 partidas pelo Teruel na época transata, por empréstimo do Betis, emblema no qual cumpriu a sua formação e no qual militou na equipa principal, sem, no entanto, ter disputado qualquer jogo oficial como sénior.



Os dois futebolistas espanhóis já realizaram exames médicos e vão ficar às ordens do treinador Ian Cathro.