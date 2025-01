Ivo Vieira regressa ao Marítimo nove anos depois

", confirmaram os madeirenses, na rede social Facebook, sem revelar a duração do contrato.Natural de Machico, na ilha da Madeira, Ivo Vieira conta com passagens por Nacional, Marítimo B, Académica, Desportivo das Aves, Estoril Praia, Moreirense, Vitória de Guimarães, Famalicão e Gil Vicente.Fora de Portugal, comandou ainda o Al Wehda, da Arábia Saudita, o Cuiába, do Brasil e o Pendikspor, da Turquia.A estreia de Ivo Vieira como treinador do Marítimo vai acontecer na visita ao Tondela, em 19 de janeiro, às 15h30, no Estádio João Cardoso, em partida da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.O Marítimo disputa a II Liga de futebol e, decorridas 17 jornadas, ocupa o 13.° lugar, com os mesmos 19 pontos do Felgueiras (14.°), a 16 do líder Penafiel e a 12 do Tondela, que é segundo, com 31, em igualdade pontual com o Benfica B, mas com menos um jogo.