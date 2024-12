João Gonçalves sobe a árbitro internacional de futebol

Em 2024, Portugal apresentava 39 árbitros internacionais, o que já tinha sido um recorde, melhorado agora para 2025, com mais quatro juízes.



O juiz da Associação de Futebol do Porto, de 33 anos, é o único nome novo na lista de árbitros internacionais, substituindo o retirado Artur Soares Dias, num lote com Tiago Martins, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho, António Nobre, Gustavo Correia, Miguel Nogueira e Cláudio Pereira.



No setor feminino, Sílvia Domingos deixa de ser internacional, com Sara Moreira Alves a juntar-se a Sandra Bastos, Catarina Campos, Teresa Oliveira e Filipa Cunha.



No futebol masculino mantém-se 10 árbitros assistentes com as insígnias FIFA, enquanto no setor feminino aumentam para seis, com a entrada de Raquel Pinho.



Vai também haver mais uma árbitra no futsal (Rita Ferraz) e duas novas no futebol de praia (Cristina Vicente e Sandra Lopes), mantendo-se cinco juízes no futsal e quatro no futebol de praia masculino.



Com as entradas de Bruno Esteves e Hélder Carvalho para os lugares de Artur Soares Dias e Hugo Miguel, Portugal continua a ter 11 elementos a poderem ser videoárbitros.