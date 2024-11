João Pereira reconhece avaliação pelos resultados, mas garante estar "tranquilo"

"Claro que os treinadores são sempre avaliados pelos resultados. Se ganharmos amanhã (sábado), as coisas vão correr melhor, de certeza absoluta, mas estou tranquilo", atirou o técnico, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro contra o Santa Clara, da 12.ª jornada da I Liga.

O sucessor de Ruben Amorim tinha sido questionado sobre a sua própria margem de erro após a derrota por 5-1 na Liga dos Campeões, na terça-feira, que o capitão de equipa, Morten Hjulmand, considerou "inadmissível", mas esclareceu que "os jogadores reagiram bastante bem".

"A resposta do Hjulmand demonstrou a mentalidade dos jogadores do Sporting, que são uma equipa com mentalidade vencedora e é isso que têm de ser, porque o Sporting é um clube com muita exigência", sustentou o técnico.

Ainda sobre o jogo contra os ingleses, Pereira esclareceu que, por "erro de `casting`", quis apenas dizer que "foi um percalço" e reconheceu que esse, "se calhar, não foi o melhor termo", antes de voltar a abordar dúvidas sobre a capacidade da sua equipa técnica em encontros de diferentes graus de dificuldade.

"O primeiro grande teste era com o Amarante, que era o primeiro jogo. Depois, o Arsenal era o grande jogo. Agora, o Santa Clara vai ser outro grande jogo, depois o Moreirense. O grande jogo é sempre o seguinte. É assim que temos de pensar", apontou.

Nesse sentido, reforçou que o desafio contra o Santa Clara, a "equipa sensação da I Liga", é "claramente o mais importante", mas lembrou que "nenhum campeonato se decide em dezembro", quando questionado sobre a importância de manter a vantagem na classificação sobre o Benfica, que visita o Sporting dentro de um mês.

"Não vale a pena estar a pensar mais adiante e não fazer o que temos de fazer no sábado", concluiu.

O Sporting recebe o Santa Clara no sábado, em partida da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

O encontro com os açorianos será o primeiro de João Pereira à frente dos `leões` no campeonato, após somar uma vitória, por 6-0, frente ao Amarante, da Liga 3, em partida da Taça de Portugal, e ser goleado pelo Arsenal, por 5-1, na Liga dos Campeões.

O Sporting lidera a I Liga com 33 pontos e, se vencer o Santa Clara, supera o recorde de 11 vitórias consecutivas no arranque de uma época, registado em 1990/91 sob o comando do brasileiro Marinho Peres.

O desempenho no campeonato, ainda sob o comando de Ruben Amorim, permite aos `leões` liderarem a tabela com mais seis pontos do que o FC Porto e mais oito do que o Benfica, que tem um encontro em atraso no campeonato.

Já o Santa Clara, orientado por Vasco Matos, segue em quarto lugar, com 21 pontos, desempenho que lhe tem valido o estatuto de "equipa sensação" referido por João Pereira, após ter regressado esta época ao principal escalão competitivo do futebol português.