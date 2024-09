João Tavares deixa o Estoril Praia e vai para a Polónia

O avançado brasileiro João Tavares deixou o Estoril Praia e vai reforçar os polacos do Radomiak Radom, numa transferência em definitivo, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol, que manterá 20% do seu passe.

O Estoril Praia inicia o último dia de inscrições com uma venda, encontrando colocação para Tavares, que não dispunha de espaço nas opções do treinador Ian Cathro na primeira equipa estorilista.



“Obrigado, Tavares. Por todas as conquistas e boa disposição, que tenhas muito sucesso profissional e pessoal! O Estoril será sempre a tua casa”, pode ler-se na nota divulgada nas redes sociais do clube da Linha de Cascais.



O Estoril Praia conta ainda com Alejandro Marqués, André Lacximicant e Isra Salazar para lutar pela titularidade na frente de ataque dos "canarinhos" e, após, quatro jornadas disputadas, soma dois empates e duas derrotas na I Liga de futebol.