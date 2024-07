José Mota promete Farense competitivo durante a época

”, expressou.No Convento do Beato, em Lisboa, José Mota partilhou com os jornalistas alguns dos seus objetivos para o sorteio, que passavam por jogar a primeira jornada no Estádio de São Luís, em Faro, e receber os "grandes" na primeira volta, o que sucede com Sporting e Benfica, sendo que os algarvios visitam o Estádio do Dragão na quinta ronda.”, considerou o treinador.Em relação aos desafios e pretensões do Farense para 2024/25, depois do 10.º lugar arrebatado e um final de campeonato tranquilo na última época, José Mota deseja fazer o mesmo, mas alertou para a melhoria de condições de todas as equipas.”, apontou ainda.O Farense já registou várias saídas relevantes em relação ao último plantel, tendo, até ao momento, sete contratações, com José Mota a entender que “o trabalho da época passada valorizou todos os atletas”, sendo natural que os jogadores sejam cobiçados.”, disse.