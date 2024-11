Kiki Afonso, do AVS, recupera após desmaiar no Estoril

O futebolista Kiki Afonso, do AVS, encontra-se em casa a recuperar do traumatismo sofrido no jogo com o Estoril Praia, sábado, após exames e várias horas sob vigilância no Hospital de Cascais, informou a comunicação do emblema nortenho.

“Ele (Kiki Afonso) agora está em casa e está bem, embora dorido, devendo ser reavaliado pela equipa médica no regresso aos trabalhos, na terça-feira”, disse Joaquim Jorge, responsável pela comunicação do AVS, em declarações à agência Lusa.



Para memória futura fica o “enorme susto” provocado pelo choque violento entre a cabeça do Kiki e o que parece ser o braço do Fabrício, aos 43 minutos de jogo, com o defesa avense a perder os sentidos no lance.



“O Kiki perdeu os sentidos no choque e caiu desamparado. Ainda em campo chegou a ter convulsões, mas a pronta assistência conseguiu estabilizá-lo, tendo recuperado os sentidos antes de ser encaminhado para o Hospital de Cascais”, acrescentou aquele responsável.



À saída do estádio, o defesa esquerdo luso sentia “um ligeiro formigueiro nas extremidades”, mas “os exames efetuados (uma TAC e uma ressonância magnética) não detetaram qualquer fratura ou lesão grave”.



“Felizmente foi só o susto. Não se lembra ainda dos momentos entre o choque e a saída do estádio, mas está bem e grato a todos, num agradecimento público que o clube estende também à equipa médica do Estoril, sem deixar de enaltecer o 'fair play' dos adeptos em momento tão delicado”, concluiu Joaquim Jorge.



AVS e Estoril Praia empataram, 0-0, no sábado, para a 11.ª jornada da I Liga de futebol, em jogo disputado no estádio António Coimbra da Mota.