Leixões e Paços de Ferreira empatam a três em jogo com emoção até final

No Estádio do Mar, os pacenses chegaram a uma vantagem madrugadora de dois golos, com os tentos de Rui Fonte e Gonçalo Nogueira, aos 11 e 15 minutos, mas os leixonenses viraram o resultado, através de André André, aos 26, de grande penalidade, e 39, e de Mozino, aos 65, também da marca dos onze metros, antes de um autogolo de Igor Stefanovic, aos 74, ditar a igualdade.



O início da partida ficou marcado pelo golo de Rui Fonte, na sequência de um pontapé de canto cobrado por João Caiado, aos 11 minutos, tento que abalou o conjunto orientado por Carlos Fangueiro, que sofreu novo golo apenas quatro minutos depois, desta feita por Gonçalo Nogueira.



A partir daí, os anfitriões reagiram e conseguiram reduzir, quando Paulité conseguiu conquistar uma grande penalidade sobre Ícaro, que André André não hesitou em converter em golo, aos 26, jogador que igualou a contenda, aos 39.



A reviravolta completou-se aos 65, depois de Gonçalo Neves apontar novamente para a marca de penálti, desta vez em castigo máximo convertido por Mozino, para delírio dos adeptos caseiros.



Um lance fortuito de Igor Stefanovic restabeleceu o empate final, aos 74, com o guarda-redes sérvio do Leixões a ser 'apanhado' na confusão que se gerou na sua pequena área, a partir de um canto adversário, e a acabar por desviar com a perna a bola para o interior da própria baliza.



Até final, o recém-entrado Morufdeen Moshood viu o cartão vermelho direto, depois de uma entrada dura, e deixou o Leixões em inferioridade numérica, já sem impacto na partida.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Paços de Ferreira, 3-3.



Ao intervalo: 2-2.



Marcadores:



0-1, Rui Fonte, 11 minutos.



0-2, Gonçalo Nogueira, 15.



1-2, André André, 26 (grande penalidade).



2-2, André André, 39.



3-2, Mozino, 65 (grande penalidade).



3-3, Igor Stefanovic, 74 (própria baliza).



Equipas:



- Leixões: Igor Stefanovic, Jean Felipe, Rafael Vieira, Hugo Basto, Simãozinho, Paulinho (Rafa Freitas, 77), André André (Gustavo Lobo, 77), André Simões, Paulité (Régis Ndo, 82), Mozino (Fabinho, 78) e Werton (Morufdeen Moshood, 89).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Oliveira, Henrique Gelain, Chicão, Fabinho, Rafa Freitas, Morufdeen Moshood, Régis Ndo, Gustavo Lobo).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Ícaro (Gonçalo Cardoso, 78), Erick Ferigra, Antunes, Marcos Paulo (Uilton Silva, 66), João Caiado, Ronaldo Lumungo, Gonçalo Nogueira, Costinha e Rui Fonte.



(Suplentes: Jeimes Menezes, Gonçalo Cardoso, Diegão, Rui Pedro, Ivan Pavlic, Mutaro Baldé, Uilton Silva, Joffrey Bazié e Maelo Renteria).



Treinador: Ricardo Silva.



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Paulo Alves (22), Ícaro (23), Rui Fonte (59), Régis Ndo (85) e Rafael Vieira (87). Cartão vermelho direto para Morufdeen Moshood (90+2).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.