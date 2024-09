Liga confirmou últimos reforços entre 104 inscrições

A contratação de, ex-lateral esquerdo ex-Famalicão tinha sido concluída pelos "dragões" durante a tarde de segunda-feira, horas antes da conclusão do empréstimo de, defesa-central pela Juventus, mas as inscrições dos dois jogadores só deram entrada no organismo que tutela o futebol profissional após as 21:00.Neste período, a Liga de clubes recebeu mais 30 inscrições, totalizando 104 registos de contratos ao longo do último dia de mercado de transferências.Entre os últimos processos recebidos, encontra-se também a inscrição do avançado, contratado pelo Benfica aos turcos do Galatasaray.No período entre as 21h00 e as 00h00, o Sporting incluiu no plantel os médios, para os quais não conseguiu encontrar colocação, assim como o médio luso-canadiano, que nas últimas épocas andou entre a equipa B e sub-23.Mas os "leões" conseguiram, por outro lado, colocar Rodrigo Ribeiro no AVS, por empréstimo, ea título definitivo no Estrela da Amadora, que registou ainda a revalidação do vínculo de, que tem jogado pelas equipas B e sub-23.





Outras mudanças de última hora



Ainda entre os clubes da I Liga, o Estoril Praia dominou a última atualização de inscrições divulgada pela Liga com três registos de última hora: a transferência internacional do médio Manga Foe-Ondoa (ex-Valenciennes, França) e as inclusões no plantel de Raúl Parra e Volnei Feltes.



Já o Arouca formalizou o empréstimo do defesa sérvio Boris Popovic por parte do Cercle Brugge (Bélgica) e incluiu o costa-marfinense Eboué Kouassi no plantel.



No último conjunto de inscrições divulgadas pela LPFP, os clubes da II Liga registaram 16 das 30 inscrições recebidas pelo organismo entre as 21h00 e as 24h00, com Portimonense e Felgueiras a registarem quatro contratos cada, Feirense, Torreense e União de Leiria com duas inscrições e Alverca e Leixões com uma.



Ao contrário dos principais campeonatos europeus, que encerraram o primeiro período de inscrições da época na sexta-feira, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal aceitou inscrições de jogadores até às 24h00 de segunda-feira.