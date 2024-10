Marítimo vence em Viseu a agudiza crise do Académico

Euller, aos 51 minutos, adiantou o Marítimo, de livre direto, e Rodrigo Borges, aos 77, fez o segundo golo, mantendo-se a tradição dos madeirenses nunca terem perdido nenhum jogo oficial frente ao Académico de Viseu, em 11 encontros.



Durante a primeira meia hora, Domen Gril e Gonçalo Tabuaço foram meros espetadores, e isso diz muito do que foi o jogo nesse período: O Marítimo teve mais bola, mas sem efeitos práticos, e os viseenses com muitos passes errados, incapazes de chegar com perigo à área adversária.



Apenas aos 34 minutos surgiu uma oportunidade para o Marítimo, com Patrick a aproveitar uma bola longa de Gonçalo Tabuaço, com André Almeida a ser ultrapassado em velocidade pelo avançado dos insulares, mas Domen Gril a sair rápido da baliza e a evitar o golo dos comandados de Jorge Silas.



Sobre o minuto final da primeira parte, Rodrigo Borges, na sequência de um canto, quase marcava, mas, em boa posição, cabeceou sobre a barra da baliza viseense.



A segunda parte começou com uma grande oportunidade para o Marítimo, com uma arrancada de Euller, que percorreu mais de meio campo para assistir Carlos Daniel que em boa posição rematou cruzado, mas ao lado da baliza de Domen Gril.



Aos 50 minutos, os insulares chegam ao golo com Euller, de livre, a bater o guarda-redes esloveno dos viseenses.



Em desvantagem, Rui Ferreira, privado de André Clóvis por castigo, fez entrar Nussabaumer para o lugar de Diogo Almeida, e o Académico de Viseu foi mais ofensivo, mas foi o Marítimo que voltou a marcar, com Rodrigo Borges, de cabeça, a bater Domen Gril, aos 78 minutos, na sequência de um pontapé livre.



Na classificação, o Marítimo soma agora 12 pontos, e subiu ao quinto lugar, ultrapassando o Académico de Viseu, que conta 11 e desceu à sétima posição.