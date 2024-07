Matheus Pereira troca o Vizela pelo Santa Clara

”, afirmou o jogador brasileiro, citado em comunicado.O Santa Clara destaca queO jogador é formado nos brasileiros do Cruzeiro, no qual se estreou como profissional. Conta ainda com uma passagem pelo Guarani (2022), por empréstimo da formação de Belo Horizonte.Além de Matheus Pereira, o Santa Clara já assegurou para a temporada 2024/25 as contratações de João Costa e Alysson, ambos provenientes do Alverca, a compra em definitivo de Klismahn e MT e a renovação do capitão Paulo Henrique.O Santa Clara vai regressar ao principal escalão do futebol nacional após ter conquistado o primeiro lugar na II Liga, na qual permaneceu uma temporada na sequência da descida de divisão em 2022/23.