Moreirense vence em casa do União de Santarém e avança na Taça de Portugal

Em partida referente à terceira eliminatória da prova rainha, Pedro Araújo inaugurou o marcador para a equipa da Liga 3, aos 14 minutos, resultado que Benny e Guilherme Schettine, aos 20 e aos 50, respetivamente, inverteram a favor da equipa comandada por César Peixoto.



O apito inicial foi dado ligeiramente depois da hora marcada, devido a um pequeno constrangimento na viagem da formação de Moreira de Cónegos, mas não demorou a surgir o primeiro lance de perigo, com Rúben Ismael, de cabeça, a ameaçar o primeiro golo dos forasteiros.



Respondeu Alyson Mota, de fora da área, antes de Pedro Araújo, com uma finalização eficaz após uma bela jogada à direita do ataque, inaugurar o marcador a favor dos ribatejanos, aos 14 minutos.



A resposta não tardou e Benny, aos 20, igualou a contenda na sequência de um remate rasteiro à entrada da área.



A abrir a etapa complementar, Guilherme Schettine completou a reviravolta, já depois de ter visto uma primeira tentativa ser travada pelo guarda-redes da casa, resultado que se manteve até ao final, apesar dos intentos da formação liderada por Carlos Fernandes já nos minutos finais, nos quais Diogo Brás viria ainda a ser expulso devido a uma entrada fora de tempo.







Jogo disputado no Estádio Chã das Padeiras, em Santarém.



União de Santarém – Moreirense, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Pedro Araújo, 14 minutos.



1-1, Benny, 20.



1-2, Guilherme Schettine, 50.











Equipas:



- União de Santarém: Gustavo Galil, Pedro Araújo, Rafael Alcobia, Marco Grilo (Bruno Figueiredo, 66), Jonathan (Diogo Brás, 55), Rodrigo Guedes, Ricardo Apolinário (Pierre Sagna, 55), Diogo Balau, Alyson Mota (Gustavo França, 66), Juninho (João Ricardo, 72) e Leandro Alves.



(Suplentes: Nuno Hidalgo, Gustava França, Ken Bastian, Hammed, Bruno Figueiredo, Gladilson, Diogo Brás, Pierre Sagna e João Ricardo).



Treinador: Carlos Fernandes.



- Moreirense: Caio Secco, Dinis Pinto, Marcelo Ferreira, Carlos Ponck, Godfried Frimpong, Rúben Ismael, Lawrence Ofori (Sidnei Tavares, 66), Benny (Jeremy Antonisse, 66), Pedro Santos (Madson Silva, 59), Gabriel Souza (Alan Guimarães, 66) e Guilherme Schettine (Luís Asué, 78).



(Suplentes: Kewin Silva, Fabiano Silva, Sidnei Tavares, Luis Asué, Jeremy Antonisse, Alan Guimarães, Leonardo Buta, Jobson Gonzaga e Madson Silva).



Treinador: César Peixoto.















Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Araújo (33), Rodrigo Guedes (79) e Leandro Alves (87). Cartão vermelho direto para Diogo Brás (90+3) e para o treinador Carlos Fernandes (89).



Assistência: cerca de 600 espetadores.