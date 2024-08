Paulo Henrique e Rafael Martins deixam o Santa Clara

Em comunicado,”, realça a formação insular.Paulo Henrique, açoriano, natural de São Miguel, participou em 121 jogos com a camisola do Santa Clara, onde foi formado. Em junho foi anunciado que tinha renovado contrato por mais dois anos.”, afirmou o defesa de 27 anos, em declarações disponibilizadas pelo clube.Paulo Henrique também passou pelo Paços de Ferreira, Sporting da Covilhã e Penafiel.





Rafael Martins sem destino conhecido



O Santa Clara revela também ter chegado a acordo para a rescisão de contrato com Rafael Martins de 35 anos, que participou em 34 jogos na época passada (cinco golos).



“Ao atleta agradecemos o contributo, marcado também pela conquista da II Liga, e desejamos as maiores felicidades no futuro”, escreve o clube numa breve nota publicada no sítio da internet.



O avançado brasileiro chegou aos Açores em agosto de 2023 após passagens por Casa Pia, Moreirense, Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, pelos chineses do Zhejiang FC, pelos espanhóis do Levante e Saragoça e pelos brasileiros do Osasco, ABC e Grémio.



Nas duas primeiras jornadas do campeonato, o Santa Clara somou uma vitória frente ao Estoril (4-1) e uma derrota com o FC Porto (2-0).