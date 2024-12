Racing Power contrata treinador espanhol Manolo Cano

Cano, de 49 anos, traz experiência ao clube que foi finalista da Taça de Portugal em 2023/24 e terceiro na Liga, tendo orientado o Atlético de Madrid entre 2022 e 2024, somando uma Taça da Rainha e um terceiro lugar na época transata na Liga espanhola.



Antes de treinar equipas femininas, tinha passado pelas camadas jovens dos ‘colchoneros’ e vários outros emblemas no país vizinho, vivendo no Seixal a primeira experiência fora de Espanha.



“Estou muito feliz por juntar-me a este bonito projeto e poder ajudar o clube a dar um novo impulso”, destacou o técnico, citado em comunicado.



Cano terá João Pedro Valente, Afonso Aguiar e Marco Dinis, novas contratações, bem como Edgar Semedo na equipa técnica, com mudanças também na estrutura, entrando a psicóloga Maria Fernandez Blazquez e Manuel Merinero, consultor estratégico, a par do diretor-geral Ismael Nuno Silvério.



Pouco antes, o Racing Power tinha confirmado a saída de João Marques, de 48 anos, que comandou o clube em 71 jogos desde 2022/23, época em que venceu o segundo escalão, seguindo-se depois a final perdida da Taça e o terceiro lugar da Liga.



Esta temporada, os resultados não estavam a ser tão bons, com o Racing Power a ser sétimo classificado, com 13 pontos, já a 12 do pódio, após 10 jornadas.