Reisinho lesionado desfalca Boavista por dois meses

Habitual titular no meio-campo "axadrezado", o jogador foi substituído por Marco Ribeiro aos 90+6 minutos do empate na receção ao Estoril Praia (0-0), no sábado, da quarta jornada do campeonato, após ter caído no relvado e manifestado dores no ombro direito, na sequência de uma falta cometida pelo francês Eliaquim Mangala, capitão dos "canarinhos".



Miguel Reisinho, de 25 anos, seria submetido nos dias seguintes a exames médicos, que confirmaram a existência de uma lesão acromioclavicular, cujo tempo previsto de recuperação rondará as oito semanas.



O médio juntou-se ao guarda-redes brasileiro Luís Pires no boletim clínico do Boavista, numa altura em que somava quatro titularidades na I Liga, tendo anotado o único golo "axadrezado", ao decidir de grande penalidade a vitória sobre o Casa Pia (1-0), em Rio Maior, na jornada inaugural.



Impedidas de inscrever novos jogadores há quatro janelas de transferências consecutivas, devido a dívidas, as "panteras" chegaram à primeira paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais na 11.ª posição, com quatro pontos, em outras tantas rondas.