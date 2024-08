Rio Ave garante guarda-redes Antzelo Sina por empréstimo

O guardião de 20 anos, que nasceu na Grécia mas também tem nacionalidade albanesa, ficará em Vila do Conde por uma temporada, juntando-se aos companheiros de setor Jhonatan e Mistza.Antzelo Sina fez a formação no Olympiacos, mas não chegou a estrear-se na equipa principal na equipa principal dos helénicos.O guarda-redes, que já treinou em Vila do Conde, representou a seleção grega no escalão de sub-15, mas é agora internacional sub-21 pela Albânia.Sagrou-se vencedor da Youth League na época passada e foi campeão nacional de sub-19 na Grécia nas duas últimas temporadas.