Rochinha garante um Famalicão pronto para o Sporting

O extremo português salientou a vontade do grupo em regressar às vitórias no campeonato, depois de uma derrota e quatro empates consecutivos, garantindo que, para isso, o trabalho desenvolvido ao longo da semana tem sido positivo.”, referiu o jogador aos meios de comunicação do clube minhoto.O ex-jogador do Sporting admitiu ainda que a formação famalicense está à espera de dificuldades, ainda assim, garantiu que todos estão preparados.”, referiu.O Famalicão, em sétimo lugar, com 13 pontos, recebe no sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, o líder Sporting, com 24, numa partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Fábio Veríssimo.