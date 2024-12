Rui Alves pede apoio aos políticos madeirenses

O presidente do Nacional, Rui Alves, pediu aos partidos políticos madeirenses que "estejam ao serviço do interesse público", salientando o "percurso de integração na sociedade madeirense" do clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Espero que os diferentes partidos que compõem a Assembleia Legislativa da Madeira cumpram com aquilo que dizem à população", afirmou o líder dos insulares, a propósito da votação do Orçamento da região para 2025, cuja discussão decorre entre esta segunda e quarta-feira, em declarações à margem da gala comemorativa dos 114 anos do emblema insular, no Funchal.



Em dia de festa, o presidente dos alvinegros, que lidera os destinos do clube desde 1994, aproveitou ainda para relembrar as "várias gerações de atletas e dirigentes" que passaram pelo Nacional, tendo vincado a importância dos associados, que caracteriza como uma "segunda família".



Também presente no evento, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referiu que "quem tomar essa decisão de chumbar o Orçamento (da região) ou deitar o Governo (Regional) abaixo, vai pagar bem caro nas urnas".



"Sem Orçamento, vai ser muito difícil para todos, não só para os clubes. Tenho feito um apelo aos partidos para pensarem bem naquilo que vão fazer", notou o também líder social-democrata na Região Autónoma da Madeira.



Miguel Albuquerque realçou o trabalho meritório de Rui Alves, que "conseguiu trazer o clube de volta para a primeira divisão", mesmo "com um magro orçamento", sem esquecer a vertente social.



"Para a nossa juventude, a educação desportiva é fundamental, assim como o acesso à cultura, para desviar os nossos jovens de maus caminhos, designadamente aqueles que a gente sabe quais são", reforçou.