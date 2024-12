Santa Clara procura subir ao quarto lugar da I Liga

No último jogo da I Liga em 2024, os açorianos querem deixar para trás duas derrotas seguidas e aproveitar o deslize da equipa às ordens de Carlos Carvalhal, procurando retomar o quarto posto que já chegaram a ocupar.





Açorianos querem voltar às vitórias





Depois de quatro vitórias consecutivas, incluindo uma em Alvalade, o Santa Clara atravessa a pior fase da época, com três derrotas seguidas.





Para este encontro, o treinador Vasco Matos tem três indisponíveis, o que dificultará a missão de dar a volta à situação.





Ricardinho - fiável abre-latas - e Pedro Pacheco - habitual titular na época transata - estão lesionados; Lucas Soares está ausente por acumulação de amarelos.





O técnico dos açorianos reconheceu a fase menos feliz e, por isso, exigiu uma equipa concentrada: "São fases que muitas equipas passam. Temos de saber passar por elas de uma forma serena. Obviamente queremos reverter esses resultados e olhar para isso de uma forma que nos galvanize".





Minhotos anseiam pelo triunfo





O FC Famalicão também não atravessa um momento feliz. A equipa que começou a temporada 100 por cento vitoriosa nos três primeiros encontros está, agora, à seis jogos sem vencer - três empates, três derrotas. Nesse sentido, os últimos quatro jogos famalicenses são caricatos - peculiares, talvez. Dois empates frente a dois candidatos aos lugares cimeiros - SC Braga e FC Porto - e duas derrotas diante a dois emblemas que lutam para não descer.





Frente ao Santa Clara, uma equipa que não está em nenhum desses grupos, em que ficamos? Ora, este não é o primeiro empate entre FC Famalicão e Santa Clara em 24/25. Esta época, os açorianos já eliminaram (0-1) os famalicenses da Taça de Portugal, num encontro que pode servir de amostra para o que aí vem na próxima segunda-feira. Além disso,





O treinador dos minhotos Hugo Oliveira tem algumas baixas, Gil Dias, Zlobin e Zabiri não vão a jogo, o que não impede o técnico de querer uma equipa mandona: "Queremos que comece a ficar na pele dos nossos jogadores, a nossa forma de estar, que tem de ter mais ritmo e intensidade do que na primeira parte do jogo com o Farense. O adversário tentou levar o jogo para um ritmo lento e pausado, mas temos de impor o nosso jogo. Temos de impor o ritmo do jogo no próximo encontro".



Famalicão e Santa Clara defrontam-se em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato da I Liga, esta segunda-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Carlos Macedo.