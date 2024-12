Treinador do Famalicão quer “impor ritmo de jogo” ante Santa Clara “com solidez”

Depois do empate com o Sporting de Braga (3-3), na sua estreia pelos famalicenses, e da derrota na receção ao Farense (2-1), o responsável frisou que o plantel viveu “uma ótima semana de trabalho” para mais um jogo em casa, focada nos açorianos, mas também no “desenvolvimento do processo de jogo”, e projetou “uma resposta forte”.



“Queremos que comece a ficar na ‘pele’ dos nossos jogadores a nossa forma de estar, que tem de ter mais ritmo e intensidade do que na primeira parte do jogo com o Farense. O adversário tentou levar o jogo para um ritmo lento e pausado, mas temos de impor o nosso jogo. Temos de impor o ritmo do jogo no próximo encontro”, disse na antevisão ao desafio marcado para segunda-feira, às 20:15.



Ciente de que o Santa Clara, quinto da I Liga, com 27 pontos, já venceu em Famalicão na época em curso, para a Taça de Portugal (1-0), o técnico de 45 anos frisou que o conjunto treinado por Vasco Matos apresenta “muita solidez” em campo, assente “uma relação forte entre treinador, estrutura e jogadores” que provém da época passada, quando o conjunto de Ponta Delgada foi campeão da II Liga.



“O Santa Clara é forte pela solidez enquanto coletivo. Não tem quaisquer problemas em estar no processo defensivo e é fortíssimo na transição ofensiva. Tem jogadores fortes no ‘um para um’ e que conseguem colocar essa qualidade individual ao serviço do clube. O treinador tem uma relação extremamente forte com o clube e com os jogadores”, disse.



Reconhecendo de que a formação da ilha de São Miguel consegue “ser matreira”, Hugo Oliveira lembrou que a sua equipa já deu “uma resposta positiva” a ‘cenários’ adversos, na segunda parte com o Farense, e considerou que o apoio dos adeptos famalicenses pode ajudar a equipa a prolongar os momentos ofensivos e a concentrar-se na hora de defender.



Sem Zlobin, a recuperar de uma laceração no rim esquerdo, e Gil Dias, castigado, o ‘timoneiro’ famalicense realçou que o plantel dispõe de vários jogadores a trabalharem “ao mesmo nível”, que podem ser alternativas, e mostrou-se mais preocupado com a missão de “desenvolver jogadores, após uma questão sobre o mercado de transferências de janeiro.



“O meu foco é ajudar a desenvolver jogadores, a equipa e o clube. É o que tem sido feito nos 14 treinos até agora. Queremos ser um clube ambicioso, com passos rumo ao futuro. Vamos olhar para o mercado de transferências como todos os clubes no mundo, mas o foco é ajudar os jogadores a tornarem–se mais fortes”, observou.



O Famalicão, nono classificado da I Liga, com 19 pontos, recebe o Santa Clara, quinto, com 27, em desafio marcado para segunda-feira, às 20:15 de segunda–feira, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.