Silas estreia-se a vencer no banco da União de Leiria

O único golo do encontro surgiu já nos intantes finais, por intermédio de Singh, aos 90+4 minutos.



No primeiro jogo no Estádio Municipal de Leiria e na sua estreia na II Liga como treinador da União de Leiria, Jorge Silas apresentou uma equipa que não permitiu ao adversário jogar durante toda a primeira parte, enquanto o Feirense só apareceu depois da meia hora de jogo do segundo tempo.



Nos primeiros 45 minutos, assistiu-se a uma União de Leiria a jogar bastante solta e com muita garra, conseguindo reposicionar-se muito bem sempre que perdia a bola, o que fez com que o Feirense não incomodasse com perigo Kieszek.



No reatar da segunda parte, pouco ou nada se alterou. O Feirense ficou restrito no seu meio-campo, com dificuldade em construir lances de ataque, e a União de Leiria pressionou o seu adversário e tentou explorar os espaços que eram dados, sem sucesso.



As substituições nas duas equipas contribuíram para dar mais frescura ao ataque e o jogo tornou-se mais aberto e com a incerteza no resultado a pairar, enquanto, aos 69 minutos, Ricardo Baixinho foi substituído pelo quarto árbitro Bruno Rebocho, após se ter lesionado.



Já em tempo de descontos, Singh respondeu da melhor forma a um cruzamento de João Resende e, em frente ao guarda-redes, apareceu para marcar o seu primeiro golo com a camisola da União de Leiria