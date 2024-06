Sporting de Braga estagia em França e apresenta-se face ao Rayo Vallecano

Depois do arranque da pré-temporada, o plantel vai trabalhar nos primeiros dias na sua cidade desportiva, partindo depois para França, onde, de 28 de junho a 05 de julho, realizará um estágio em Evian-Les-Bains.

No total, a equipa sob o comando do novo treinador, Daniel Sousa, vai fazer sete jogos particulares, três deles em terras gaulesas, frente a adversários suíços.

A 30 de junho, o Sporting de Braga defronta o FC Sion (à porta fechada) e, a 05 de julho, tem dois jogos programados, o primeiro frente ao FC Stade Lausanne-Ouchy (fechado) e o segundo com o FC Lausanne-Sport, que será aberto, no Estádio Honneur, em Divonne-les-Bains, em hora a definir.

Já em Portugal, os bracarenses têm teste marcado para 10 de julho com os também minhotos do Moreirense e, no mesmo dia, com a sua equipa B, ambos fechados.

Quatro dias depois, em 14 de julho, o Sporting de Braga vai jogar, no Estádio Municipal de Famalicão, em hora a definir, com os belgas do Anderlecht.

A 18 de julho, uma semana antes do primeiro jogo oficial da época, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting de Braga faz o seu jogo de apresentação aos sócios e adeptos, face ao Rayo Vallecano, no Estádio Municipal de Braga, em horária também ainda a determinar.