Sporting defende liderança em Vila do Conde na I Liga

Com mais um ponto do que os "dragões", os campeões nacionais jogam em casa do Rio Ave, 10.º classificado, uma semana depois de terem perdido a final da Taça da Liga nos penáltis para o Benfica (1-1, 6-5 no desempate), que abre a 18.ª jornada em casa, frente ao Famalicão, na sexta-feira.



Para o jogo em Vila do Conde, onde o Sporting empatou 3-3 na última temporada, o treinador do Sporting, Rui Borges, já deverá poder contar com Daniel Bragança, embora Matheus Reis, Morita e Pedro Gonçalves ainda estejam de fora, podendo já estrear o guarda-redes Rui Silva, contratado ao Betis.



O Rio Ave, no 10.º lugar, seis pontos acima da zona de despromoção, ainda não perdeu em casa esta temporada, somando quatro vitórias e outros tantos empates, embora ainda não tenha recebido nenhum dos primeiros cinco classificados.



FC Porto irregular



Depois de ter falhado o assalto à liderança da I Liga no domingo, com uma derrota, e uma péssima exibição, em casa do Nacional (2-0), num encontro que tinha sido adiado devido ao nevoeiro na Choupana, o FC Porto visita o Gil Vicente (11.º) no domingo.



O lateral Martim Fernandes é a mais recente baixa na equipa do cada vez mais contestado Vítor Bruno, juntando-se a Francisco Moura, Marco Grujic e Alan Varela, embora Nico González regresse após cumprir castigo.



O Gil Vicente, que vem da qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal e conseguiu uma igualdade em casa com o FC Porto na última época, apenas foi derrotado em casa pelo Boavista e já conseguiu empatar com o Sporting.



Benfica motivado recebe o Famalicão



Motivado pela oitava conquista da Taça da Liga, o Benfica recebe o Famalicão (nono posicionado), que nunca conseguiu vencer na Luz para o campeonato e que apenas empatou uma vez em 11 encontros, em 2021/22.



Mais uma vez sem Renato Sanches, o Benfica chega a este encontro motivado pela conquista da Taça da Liga e pela qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal, depois de derrotar na terça-feira fora o Farense (3-1).



Braga, Santa Clara e Vitória



Intermitente, o Sporting de Braga (quarto), que venceu o Benfica na Luz para a I Liga (2-1) e depois perdeu com as "águias" na Taça da Liga (3-0) visita no domingo o Estrela da Amadora (13.º), e procura manter o seu estatuto de segunda melhor equipa a jogar fora de casa.



Grande surpresa do campeonato, o Santa Clara pode subir provisoriamente ao quarto lugar, se vencer no sábado o Estoril Praia (12.º), nos Açores, num dia em que o Vitória de Guimarães (sexto), vindo de uma surpreendente derrota na Taça de Portugal frente ao Elvas, recebe o Arouca, 16.º, em lugar de play-off de manutenção.



A queda perante a equipa do Campeonato de Portugal ditou a saída precoce do treinador Daniel Sousa, apenas três jogos depois de ter substituído Rui Borges, em que tinha conseguido dois empates, com Farense e Sporting, antes da derrota com os alentejanos, sendo substituído por Luís Freire.



Lugares dos aflitos



Apenas quatro pontos separam o 13.º lugar, ocupado pelo Estrela da Amadora, com 16, e o 18.º e último, ocupado Boavista, com 12, que não vence há sete encontros e recebe na segunda-feira o tranquilo Casa Pia (sétimo), no fecho da ronda.



No domingo, o Farense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, visita o Moreirense (oitavo), com Nacional (14.º, com 16), motivado pelo triunfo sobre o FC Porto, e AVS (15.º, com 15), as duas primeiras equipas em zona de manutenção, a defrontarem-se no Funchal.



Programa da 18.ª jornada:



- Sexta-feira, 17 jan:



Benfica – Famalicão, 20h15



- Sábado, 18 jan 2025:



Santa Clara - Estoril Praia, 15h30 em Lisboa



Rio Ave – Sporting, 18h00



Vitória de Guimarães – Arouca, 20h30



- Domingo, 19 jan:



Moreirense – Farense, 15h30



Nacional – AVS, 15h30



Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18h00



Gil Vicente - FC Porto, 20h30



- Segunda-feira, 20 jan:



Boavista - Casa Pia, 20h15