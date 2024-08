Sporting na final da Supertaça feminina

O conjunto ‘verde e branco’ qualificou-se para a partida decisiva após um prestação meritória e dominadora sobre o conjunto do Seixal, que realiza os seus jogos como visitado no Estádio Nacional, contando para isso com os dois golos da sua atacante, ambos apontados no decorrer do segundo tempo.



O Sporting alcança a decisão da Supertaça depois de ter materializado a sua entrada superior em ambas as partes e chegado à vantagem graças aos golos de Brittany Raphino, aos 53 e 72 minutos.



As 'leoas' entraram mais confiantes na partida e dominaram por completo a primeira meia hora de jogo, na qual a internacional portuguesa Telma Encarnação foi o seu principal foco de destaque, com três oportunidades.



A avançada atirou de pé esquerdo ao travessão, aos 13 minutos, e, segundos depois, viu a guarda-redes Mikaely Bihina negar-lhe o golo com uma ‘mancha’ junto ao poste esquerdo. Poucos minutos volvidos, aos 25, Telma Encarnação quase finalizava através de um ‘chapéu’ de longa distância, mas Bihina voltou a corresponder, em esforço, para manter o nulo no resultado.



O Racing Power apresentou-se mais perigoso no último quarto de hora da primeira parte e esteve próximo do golo por duas ocasiões, nas quais a guarda-redes sportinguista Hannah Seabert negou o golo a Beatriz Rodrigues, aos 31 minutos, após insistência na área sportinguista, e cinco minutos depois travou, com boa defesa, um desvio de Gerda Ingrid com o ombro.



Tal como havia sucedido no primeiro tempo, o Sporting entrou mais forte e colocou-se em posição de vantagem com uma finalização de cabeça de Brittany Raphino como corolário de uma jogada bem desenhada e cruzamento ‘na passada’ de Diana Silva, aos 53 minutos.



Em desvantagem na eliminatória, o Racing Power foi ganhando influência na partida e, aos 67 minutos, quase igualou através de um livre de Gerda Ingrid, que embateu na base do poste esquerdo, mas as ‘verdes e brancas’ mantiveram elevados os níveis de eficácia e obtiveram o segundo golo através do ‘bis’ de Brittany Raphino, servida por passe preciso de Jacynta Gala, aos 72 minutos.



O segundo golo da avançada natural dos EUA 'carimbou' a passagem das ‘leoas’ à final da Supertaça, que se realizará na sexta-feira, pelas 20:45, no Estádio do Restelo, em Lisboa, com o rival Benfica como adversário num ‘dérbi da 2.ª Circular’ que definirá o primeiro título oficial da temporada.



Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



Racing Power – Sporting, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadora:



0-1, Brittany Raphino, 53 minutos.



0-2, Brittany Raphino, 72.



Equipas:



- Racing Power: Mikaely Bihina, Beatriz Rodrigues, Raquel Infante, Ana Nogueira, Bárbara Azevedo (Tânia Rodrigues, 59), Gerda Ingrid, Ana Filipa Assucena (Catarina Realista, 73), Vanessa Marques (Inês Gonçalves, 78), Marta Ferreira, Mercy Idoko e Carolina Mendes.



(Suplentes: Ana Rita Oliveira, Tânia Rodrigues, Mirianée Zaragoza, Sara Garcia, Catarina Realista e Inês Gonçalves).



Treinador: João Marques.



- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Geórgia Easton-Collins, Andrea Norheim (Rita Fontemanha, 85), Alícia Correia, Maiara Nieheues, Brenda Pérez (Fátima Pinto, 64), Diana Silva (Ana Capeta, 77), Jacynta Gala, Brittany Raphino (Cláudia Neto, 77) e Telma Encarnação (Maísa Correia, 64).



(Suplentes: Catriona Sheppard, Ana Filipa Ribeiro, Fátima Pinto, Cláudia Neto, Rita Fontemanha, Andreia Bravo, Maísa Correia, Beatriz Fonseca e Ana Capeta).



Treinadora: Mariana Cabral.







Árbitra: Ana Afonso (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brittany Raphino (35). Cartão vermelho direto para Ana Nogueira (81).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.