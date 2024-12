Torreense sobe ao quarto lugar da II Liga após vencer Académico de Viseu

Com este resultado, em jogo referente à 13.ª jornada, o emblema ‘azul grená’ prolonga o ciclo positivo – soma a terceira vitória consecutiva na prova – e chega aos 22 pontos, mais um do que a equipa que viajou de Viseu, que foi relegada para o quinto lugar e que voltou às derrotas depois de três triunfos e um empate.



O primeiro lance de maior perigo surgiu apenas aos 19 minutos, com Miguel Bandarra a obrigar Lucas Paes a uma defesa exigente a um remate ainda distante. O guarda-redes brasileiro voltou a estar em destaque, pouco depois, ao defender um remate de Simão Silva já dentro da área.



Na resposta, o Torreense adiantou-se no marcador por Léo Silva: aos 23, e na sequência de um cruzamento ao segundo poste, Tobias Thomsen saltou mais alto do que o defesa do Académico de Viseu e assistiu o jovem médio brasileiro para o primeiro golo no campeonato. Já em cima do intervalo, Léo Silva até podia ter bisado, mas Domen Gril impediu novo cabeceamento certeiro.



A abrir a etapa complementar, Tobias Thomsen desperdiçou uma excelente oportunidade para dar maior conforto à equipa comandada por Tiago Fernandes e, em desvantagem, a equipa liderada por Rui Ferreira procurou reagir, sendo que aos 62 minutos só a barra evitou a igualdade após um corte defeituoso de um defesa torreense.



Até ao final, de resto, apenas duas grandes oportunidades, valendo, em ambos os casos, as excelentes intervenções dos guarda-redes Domen Gril e Lucas Paes, que protagonizaram as duas melhores defesas do encontro.







Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Académico de Viseu, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Léo Silva, 23 minutos.







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Stopira, N’Tamon Elie (Né Lopes, 82), Julien Lomboto, Dani Bolt (Tiago Matos, 75), David Costa (Miguel Rebelo, 75), Juan Balanta, Léo Silva, Javi Vázquez, Tobias Thomsen e Manuel Pozo (André Simões, 71).



(Suplentes: Leandro Matheus, Né Lopes, Rúben Pinto, Miguel Rebelo, Tiago Matos, Talles Wander, André Simões, Vasco Oliveira e Luccas Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Académico de Viseu: Domen Gril, Miguel Bandarra (Famana Quizer, 64), Nikos Michelis, Mohamed Aidara, Henrique Gomes, Soriano Mané (Daniel Nussbaumer, 79), Samba Koné, Paulinho, Simão Silva (Gautier Ott, 46), Alan Marinelli (Nils Mortimer, 46) e André Clóvis



(Suplentes: Matheus Sampaio, João Pinto, André Almeida, Famana Quizera, Gautier Ott, Nils Mortimer, Cihan Kahraman, Daniel Nussbaumer e Marquinho).



Treinador: Rui Ferreira.



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Samba Koné (25), Léo Silva (30), Javi Vázquez (45+1), Lucas Paes (72), N’Tamon Elie (82), Henriques Gomes (90+4) e Nikos Michelis (90+5).



Assistência: 536 espetadores.