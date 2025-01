Treinador Vasco Matos garante que Santa Clara quer "continuar a fazer história"

"Queremos ganhar, obviamente. Queremos voltar às vitórias. Estamos a fazer um grande trabalho aqui e a fazer história no nosso clube. Queremos continuar a fazê-lo. Sabemos o que temos para fazer e o que temos de melhorar como equipa. Focamo-nos muito nisso", afirmou.



Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Casa Pia a contar para a 20.ª jornada.



O Santa Clara ocupa o quinto lugar da tabela, tratando-se da melhor classificação da história dos açorianos à 19.ª jornada.



"Temos de continuar a aperfeiçoar e a melhorar. Sabemos bem o que temos aqui dentro. Sabemos que temos de continuar a fazer o nosso trabalho", vincou.



A formação de Ponta Delgada, que vem de um empate no estádio do Dragão frente ao FC Porto (1-1), não vence em casa há três jogos, um registo que o treinador disse querer contrariar no próximo encontro.



Vasco Matos alertou ainda para a qualidade do próximo adversário, que está em sexto lugar.



"Todos os jogos são difíceis. Não olhamos os adversários pela classificação. Olhamos por aquilo que são as suas competências e as suas dinâmicas. É uma equipa com qualidade, que está a fazer um excelente campeonato. Uma equipa que está a consolidar-se na I Liga", elogiou.



O técnico do conjunto açoriano não quis desvendar se o plantel vai sofrer mexidas nas últimas horas do mercado de transferências: "vamos aguardar", disse.



Neste mercado de transferência de inverno, o Santa Clara contratou os extremos Gabriel Soto (ex-Sporting Cristal, Peru), Matheusinho (ex-Criciúma, Brasil) e viu sair o guarda-redes Andrés Mehring (ex-Santa Fé, Colômbia), Bruno Almeida (emprestado ao Noah, Arménia) e Safira (emprestado ao Universitatea Craiova).



O treinador aproveitou ainda a oportunidade para congratular o Santa Clara que cumpre hoje 104 anos.



"Dar os parabéns ao Santa Clara no dia de aniversário. É um orgulho representar esta instituição. Sou muito feliz por estar aqui e representar a região", assinalou.



O Santa Clara, quinto classificado com 32 pontos, recebe o Casa Pia, sexto com 30, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



A partida da 20.ª jornada vai contar com a arbitragem de Miguel Nogueira (AF Lisboa).