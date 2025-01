Vento, chuva, quatro golos e empate no FC Porto B-Tondela

Os ‘dragões’ marcaram primeiro, aos 21 minutos, através do central Felipe Silva, o Tondela empatou volvidos quatro minutos com um golo na própria baliza de Dinis Rodrigues (25) e saltou para a frente através de um golaço de Bebeto (36) e o reforço Leonardo Vonic igualou (57).



O encontro decorreu debaixo de chuva e vento constantes, mas o relvado apresentou-se em bom estado e a partida acabou por ser emotiva, ainda que nem sempre tenha sido bem jogada devido às condições climatéricas adversas.



Os portistas estrearam o atacante bielorrusso Trofim Melnichenko, reforço deste inverno, e adiantaram-se no marcador com um cabeceamento certeiro de Felipe Silva, aos 21 minutos, no seguimento de um canto do lado direito do seu ataque e quando tinham o vento a seu favor.



O Tondela, que sentiu muitas dificuldades na fase inicial para se adaptar ao vento forte pela frente, reagiu a golo sofrido e fez o 1-1 devido a um golo na própria baliza do lateral portista Dinis Rodrigues, também após um canto da direita.



O FC Porto B sentiu o golo e o Tondela cresceu, tendo Bebeto batido pela segunda vez o guardião portista aos 36 minutos com um remate forte e muito colocado de fora da área, que fez a bola entrar no ângulo superior esquerdo da baliza portista com a ajuda do vento lateral.



O Tondela jogou a segunda parte com o vento pelas costas, mas nem por isso tirou grande partido dessa aparente vantagem e foi o FC Porto B, aliás, que marcou aos 57, empatando assim a partida, após um erro flagrante do guarda-redes Bernardo Fontes que o recém-entrado Leonardo Vonic aproveitou.



O ponta de lança Leonardo Vonic, alemão de ascendência croata, estava em campo há um minuto quando fez o 2-2, que iria ser o resultado final.



Antes ainda do fim, a baliza portista passou por dois grandes sustos quase consecutivos aos 81 minutos e o guardião Gonçalo Ribeiro evitou o golo do Tondela aos 90-2, com uma defesa que fez bola a bola ir ao poste direito da sua baliza e sair pela linha de fundo.



O Tondela ocupa agora o segundo lugar da classificação geral, com 34 pontos, os mesmos do Benfica, que joga na segunda-feira, e o FC Porto B permanece no 17.º e penúltimo posto, com 14 pontos.



Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.







FC Porto B – Tondela, 2-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores



1-0, Felipe Silva, 21 minutos



1-1, Dinis Rodrigues, 25 (na própria baliza)



1-2, Bebeto, 36



2-2, Leonardo Vonic, 57







Equipas:



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues (Luís Gomes, 90+3), António Ribeiro, Felipe Silva, Kaio Henrique, André Oliveira, Rodrigo Fernandes (Leonardo Vonic, 56), Marcus (Gonçalo Sousa, 84), João Teixeira (Castro, 83), Tiago Andrade e Melnichenko (Gil Martins, 90+3).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Castro, Gonçalo Sousa, Luís Gomes, Leonardo Vonic, Martim Cunha, Bryan Ramos, Gil Martins e Anhá Candé).



Treinador: João Brandão.



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto, João Afonso, Ricardo Alves, Tiago Manso (Miro, 73), Hélder Tavares, Cícero (Ceitil, 59), Talocha (Maviram, 82), Pedro Maranhão, Costinha (Xavier, 73) e Roberto (Cascavel, 82).



(Suplentes: Gabriel Souza, Jordi Pola, Ceitil, Xavier, Miro, Cascavel, Nuno Cunha, Rodrigo Ramos e Maviram).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Afonso (04) e Kaio Henrique (62).



Assistência: 324 espetadores.