Vitória de Setúbal cria ambiente de I Liga no distrital

Frente ao Paio Pires, emblema do concelho do Seixal que os sadinos venceram por 1-0, o ambiente criado pelos adeptos, tanto dentro como nas imediações do estádio antes do jogo, não foi diferente do sentido até 2020, último ano em que o clube participou na I Liga.Indiferentes ao facto de o clube estar agora no último escalão do futebol nacional, os adeptos vestiram camisolas e envergaram cachecóis verde e brancos desde o momento em que formaram longas filas junto às bilheteiras do Bonfim para comprarem ingressos para o jogo.Entre os 1.812 espetadores que foram ao estádio estiveram antigas glórias do passado, como foi o caso de Herculano Santos que é o único setubalense a vencer duas Taças de Portugal pelo Vitória (1965 e 1967), e também jogadores emblemáticos da história recente do clube, como é o caso do avançado Zequinha.





À Lusa, o ex-defesa Herculano, de 83 anos, que foi treinado por Fernando Vaz e José Maria Pedroto nos tempos áureos do clube, explicou as razões pelas quais se sentou na bancada ao lado do conterrâneo e ex-colega José Mendes (antiga glória dos sadinos e do Sporting) para assistir ao encontro do distrital.



“Estou aqui porque sou setubalense e porque tenho um grande amor ao clube. Custa-me muito vê-lo nesta situação, mas não poderia voltar-lhe as costas porque este é, e será sempre, o meu Vitória, independentemente da divisão em que esteja. Sinto-me triste por ver o Vitória como está hoje e receio que nunca mais o verei ao grande nível em que esteve no passado”, confessou emocionado.



Quem também esteve no estádio a torcer pelo Vitória foi Zequinha, ex-atacante do clube que agora representa o conjunto vizinho do Comércio e Indústria, do Campeonato de Portugal. Num camarote do Bonfim, contíguo a outro em que também estavam antigos colegas, o atleta confessou as razões que o levaram ao estádio.



“É sempre bom voltar a casa e apoiar o Vitória numa fase crítica. Todos os que gostam do Vitória esperam que o clube consiga dar a volta por cima. Como setubalense e vitoriano, vou ser sempre mais um a estar do lado de fora a passar a minha energia para que as coisas corram bem”, disse.





Fundando há quase 114 anos, em 20 de novembro de 1910, o Vitória é agora um dos cinco líderes da II divisão distrital de Setúbal, com seis pontos, depois de se ter estreado, na semana passada, no último escalão, com um triunfo por 2-0 no terreno do Samouquense.