Vitória recebe Nacional a pensar no 5.º lugar da Liga

A equipa de Rui Borges vem de "ressaca" europeia, fechando invicta a fase de liga da Liga Conferência na quinta-feira, ante a Fiorentina (1-1), enquanto os madeirenses estão em igualdade pontual com equipas abaixo da "linha de água" e venceram apenas um dos últimos cinco encontros no campeonato.





Após resultados menos positivos obtidos na jornada anterior, as duas formações querem certamente regressar ao caminho dos três pontos.





Motivados por uma goleada expressiva no terreno do St. Gallen, o Vitória SC procurou dar continuidade ao bom momento frente ao Rio Ave. No Estádio dos Arcos, o arranque da partida não foi prometedor, com Clayton Silva a dar a vantagem à turma da casa. O pesadelo intensificou-se aos 38', quando Fábio Ronaldo fez o 2-0. No entanto, o emblema vimaranense não atirou a toalha ao chão e acabou mesmo por ser recompensado pela sua persistência. Óscar Rivas, na sequência de um livre, apareceu no sítio certo à hora certa, já Gustavo Silva deu a melhor sequência ao passe de Manu Silva.





Os insulares, depois de um triunfo importante contra o Moreirense, receberam o Benfica, com vista ao jogo da oitava ronda em atraso. O duelo já se antevia complicado, mas os madeirenses deram uma boa resposta. Todavia, não foi suficiente para saírem com pontos. O bis de Di María, já na segunda metade, foi suficiente para deitar por terra as aspirações dos alvinegros, que se encontram muito perto da linha de água.





Na antevisão ao encontro, o treinador do Nacional,Tiago Margarido, desvalorizou a classificação na tabela classificativa: "Não olhamos para a questão pontual, mas, neste momento, se acabasse o campeonato, o Nacional manter-se-ia na I Liga para a próxima época. Olharemos, sim, daqui a algumas jornadas, quando estivermos numa fase mais decisiva".





O técnico dos vimaranenses, Rui Borges, por sua vez, deu ênfase à perseguição da consistência exibicional, depois da bela prestação frente à Fiorentina: "Espero que a nossa equipa esteja pronta e capaz de fazer aquilo que tem feito, ou seja, ser intensa, a mandar no jogo e a criar situações de finalização. Queremos muito ganhar para dedicar uma vitória aos nossos adeptos, neste último jogo em casa do ano".