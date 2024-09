Vizela impõe ao Leixões a primeira derrota na II Liga

O atacante sérvio Milovanovic marcou o único golo do encontro, aos 69 minutos, e, desse modo, garantiu três pontos, que permitem à sua equipa saltar do 15.º para o oitavo lugar, com seis pontos.



O Leixões mantém-se com oito pontos, tendo caído do quinto para o sexto posto.



Os locais pressionaram sempre que não tinham a bola desde o primeiro minuto e o Vizela preferiu jogar pelo seguro, talvez devido à sua posição desconfortável na tabela classificativa.



O encontro chegou aos 20 minutos sem lances de perigo e o Leixões acercou-se com perigo da baliza contrária pela primeira vez aos 28, pelo corredor direito, através de Regis,



Regis voltou a receber um lançamento longo na meia direita, cruzou e Rafael Martins cabeceou de modo a permitir ao guarda-redes espanhol Morro uma defesa para canto mais espetacular do que difícil.



Pouco depois, o mesmo Regis voltou a ganhar as costas da defesa vizelense e a cruzar, mas Paulité chegou um pouco atrasado para o golo que o Leixões procurou de forma insistente.



O Vizela foi mais perigoso na segunda metade do jogo e podia ter-se adiantado no marcador aos 47 minutos, quando Milovanovic atirou fraco e para as mãos Dani Figueira.



O Leixões reagiu e, depois de um bom cruzamento de André André, Regis enfrentou Morro, mas este evitou o golo com mais uma defesa espetacular.



Quatro minutos mais tarde, André André lançou Rafael Martins, que bateu um adversário em velocidade, atirou e, com o guarda-redes fora do lance, acertou na barra.



O golo do Leixões parecia ser uma questão de tempo, mas foi Vizela quem faturou: Jójó cruzou da direita, Damien Loppy recebeu no lado oposto, serviu Milovanovic e este, à vontade, bateu Dani Figueira.



O Vizela esteve perto de marcar novamente aos 79 minutos e o técnico leixonense usou então todas as armas ofensivas que tinha ao seu alcance, mas os visitantes resistiram e levaram para casa os três pontos, obtidos com alguma felicidade.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Vizela, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Milovanovic, 69 minutos.







Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, Jean Felipe, Hugo Basto, Rafael Vieira, Simãozinho, Paulo Alves (Fabinho, 75), André André (Ricardo Valente, 75), André Simões (Alhassan, 75), Regis (Mozino, 85), Paulité (Werton, 66) e Rafael Martins.



(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafael Sousa, Wertom, Alhassan, João Oliveira, Mozino, Henrique, Fabinho e Ricardo Valente).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Vizela: Morro, Jójo, Rhyner, Anthony Correia, Lebedenko, Jair Semedo (Tol, 90+3), Bastunov (Vivaldo, 84), Busnic, Prosper Obah (Rodrigo Ramos, 90+3), Milovanovic (Thio, 77) e Damien Loppy (Diogo Nascimento, 84).



(Suplentes: Ruberto, Héber, João Reis, Vivaldo, Rodrigo Ramos, Italo Henrique, Diogo Nascimento e Thio).



Treinador: Rubén de la Barrera.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Alves (39), André André (61), Prosper Obah (67), Milovanovic (77), Morro (82) e Busnic (88).



Assistência: 2.896 espetadores.