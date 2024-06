Sporting entra a ganhar na final do campeonato

Na antevisão para este primeiro jogo do play-off, disputado à melhor de cinco, o treinador do Sporting afirmou que queria “fazer o que ainda não foi feito”. Palavras do cantor e compositor Pedro Abrunhosa e que traçam a meta do Sporting para esta temporada. Nunca em Portugal uma equipa conquistou o tetracampeonato.



Aliás, o atual treinador dos bracarenses, Joel Rocha, foi o ‘carrasco’ que impossibilitou o ‘tetra’ do Sporting, em 2018/19, época em que o Benfica foi campeão nacional pela última vez.



Hoje, a 'nuvem negra' chegou mesmo a pairar no Pavilhão João Rocha, quando o Sporting de Braga, aos 13 minutos, vencia por 3-1, com os golos de Allan Guilherme, Tomás Paçó (na própria baliza) e Fábio Cecílio.



A intensidade e a velocidade colocada no jogo, pelas duas equipas, era praticamente sufocante, e os tricampeões nacionais, aos 16 minutos, viram Sokolov reduzir para 3-2, naquele que era o quarto remate consecutivo dos ‘leões’ no mesmo lance - com os anteriores a serem defendidos pelo guarda-redes Dudu – e, aos 18, Zicky Té fazer o 3-3.



Se a pressão já era alta, a 30 segundos do final da primeira parte tornou-se eletrizante, quando Tiago Sousa recolocou os ‘arsenalistas’ a vencer e todos pensavam que este seria o resultado ao intervalo, mas eis que a quatro segundos do final Pauleta fez o 4-4.



No regresso dos balneários, ainda mal as equipas se tinham começado a encaixar e já Alex Merlim fazia o 5-4, colocando pela primeira vez os ‘leões’ na frente e, aos 26, Tomás Paçó, que tinha feito o 1-1, na primeira parte (antes do golo na própria baliza), viria a 'bisar', após assistência de Zicky Té.



O avançar do cronómetro ia colocando o Sporting mais confortável no jogo, que foi dispondo de várias oportunidades, todas defendidas por Dudu, guardião que foi incapaz de parar o ‘tiro’ de Tomás Paçó, aos 35 minutos, e que fazia o 7-4.



Nos últimos cinco minutos, o Sporting de Braga passou a jogar com guarda-redes avançado, com Tiago Brito a assumir esse papel, estratégia que pendeu para o Sporting, já que Pany Varela, com um remate de baliza a baliza, 'selaria' o jogo: 8-4.



As duas equipas voltam a encontrar-se na terça-feira (11 de junho), às 21:15, no AMCO Arena, em Braga, para o segundo jogo do ‘play-off’.



Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Sporting de Braga, 8-4



Ao intervalo: 4-4.



Marcadores:



0-1, Allan Guilherme, 01 minutos.



1-1, Tomás Paçó, 01.



1-2, Tomás Paçó, 10 (na própria baliza).



1-3, Fábio Cecílio, 13.



2-3, Sokolov, 16.



3-3, Zicky Té, 18.



3-4, Tiago Sousa, 20.



4-4, Pauleta, 20.



5-4, Alex Merlim, 22.



6-4, Tomás Paçó, 26.



7-4, Tomás Paçó, 35.



8-4, Pany Varela, 37.



Equipas:



- Sporting: Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, Zicky Té, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda: Diogo Santos, Wesley, João Matos, Pauleta, Andriy Dzyalo, Sokolov, Pani Varela e Macedo.



Treinador: Nuno Dias.



- Sporting de Braga: Dudu, Tiago Sousa, Tiago Correia, Ricardo Lopes e Allan. Jogaram ainda: Ítalo Rosseti, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Rafael Henmi, Bébé e Ygor Mota.



Treinador: Joel Rocha.



Árbitros: Wilson Soares (AF Aveiro) e Maurício Couto (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Taynan (07), Ítalo Rosseti (07), Ricardo Lopes (22), Allan Guilherme (23), Fábio Cecílio (23), Rafael Henmi (33), Pauleta (33) e Ygor Mota (39).



Assistência: cerca de 2.800 espetadores.