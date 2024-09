Braga triunfa com `bis` de Bruma a acabar, ‘Mou’ guia Fenerbahçe à vitória

No Estádio Municipal de Braga, Davida causou surpresa ao dar vantagem aos israelitas, na cobrança de um penálti, à passagem do minuto 30, mas, quando a derrota parecia ser o desfecho esperado, os bracarenses conseguiram virar o resultado, num encontro que terminaram a jogar contra nove.



Um 'bis' de Bruma, aos 88 e 90+5, o segundo também na conversão de uma grande penalidade, traduziu-se em uma estreia vitoriosa para a equipa de Carlos Carvalhal.



Antes de os minhotos entrarem em campo, foi a vez de os turcos do Fenarbahçe, comandados por Mourinho, entrarem da melhor maneira na segunda competição mais importante de clubes da UEFA.



O defesa Soyuncu, aos 26 minutos, colocou o emblema de Istambul em vantagem, que viria a ser dilatada no segundo tempo, graças a um autogolo de Burgess (82), numa altura em que os belgas já jogavam com 10 elementos - Kevin Mac Allister recebeu o cartão vermelho direto.



No período de descontos, Ross Sykes foi rápido a reagir a um remate de Ivanovic ao poste e, na recarga, fechou o ‘placard’ em 2-1.



Sem surpresas, os ingleses do Tottenham impuseram-se frente ao Qarabag (3-0), do Azerbaijão, em Londres, apesar de terem jogado quase toda partida com menos um jogador, já que o central Dragusin foi 'tomar banho' mais cedo, aos oito minutos.



Um dos resultados ‘gordos’ da noite aconteceu em Amesterdão, na receção dos neerlandeses do Ajax aos turcos do Besiktas (4-0), que contaram com Rafa Silva e Gedson Fernandes de início, enquanto João Mário não foi opção.



Empatado a um golo terminou o desafio entre a Roma, de Itália, e o Athletic Bilbau (1-1), de Espanha, assim como o duelo entre o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e o Plzen, da República Checa, mas este a três golos.



Na Roménia, o Steaua Bucareste recebeu e venceu o RFS, da Letónia, por 4-1.



De resto, os escoceses do Rangers deslocaram-se à Suécia para bater o Malmo, por 2-0, o mesmo desfecho verificado na receção dos gauleses do Lyon aos gregos do Olympiacos, que tiveram Chiquinho no ‘onze’, com Sérgio Oliveira e Costinha a verem o desaire do ‘banco’.



O emblema do Pireu é o próximo adversário do Sporting de Braga na prova, recebendo os minhotos em 03 de outubro.