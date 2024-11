Fábio Silva e Francisco Silva integram primeiro treino de Portugal

Os dois jovens juntaram-se aos 25 convocados pelo selecionador Roberto Martínez, no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, já com a inclusão do médio Samu Costa, chamado hoje para colmatar as ausências por lesão de Matheus Nunes e Pedro Gonçalves.

Este foi também o primeiro treino de Nuno Tavares na seleção principal, marcando também a estreia de Tiago Djaló às ordens de Martínez.

Durante aos 15 minutos da sessão abertos à comunicação social, o grupo efetuou trabalho de recuperação, dividido em dois blocos principais, um nas bicicletas estáticas e outros com exercícios de alongamento.

Já os guarda-redes José Sá e Francisco Silva realizaram trabalho específico junto de uma das balizas, sem a companhia de Diogo Costa e Rui Silva, que jogaram ambos no domingo e se juntaram aos jogadores de campo no aquecimento.

Fábio Silva, dos espanhóis do Las Palmas, é presença habitual na seleção sub-21, que também está concentrada na Cidade do Futebol, enquanto Francisco Silva, do Sporting, encontra-se integrado nos sub-20.

A formação das `quinas` recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final e Portugal só precisa de pontuar num dos dois jogos para se qualificar.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.