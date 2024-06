Francisco Belo na final do peso para "gritar", Tsanko Arnaudov eliminado

Os dois portugueses presentes na qualificação do concurso do lançamento do peso tiveram sortes diferentes, com Belo a conseguir 20,18 metros no primeiro arremesso e Arnaudov a quedar-se pelos 19,42, também na primeira tentativa.

Tsanko Arnaudov, bronze nos Europeus Amesterdão2016, terminou a competição no 15.º posto, enquanto Francisco Belo avançou para a final, com o oitavo registo da qualificação, dominada pelo italiano Leonardo Fabbri, com um lançamento a 21,10 metros.

"Acho que podia ter corrido melhor, mas, dentro do esperado e do desejado, o objetivo foi cumprido. Tenho trabalhado para conseguir bons primeiros lançamentos e consegui isso", explicou o lançador natural de Castelo Branco.

Aos 33 anos, Belo apontou como objetivos para a final, marcada para sábado, às 21:02 locais (20:02 em Lisboa) conseguir um lugar entre os oito finalistas, melhorar a marca de 2024 (20,78), seguindo-se, caso possível, a abordagem ao recorde pessoal (21,28, em pista coberta).

"É passo a passo, degrau a degrau. Passar aos oito primeiros, bater o recorde da época, depois o recorde pessoal. São sempre progressões mentais e espero ter seis lançamentos para explorar, lançar longe, gritar e ficar sem voz, enquanto represento a nação portuguesa", lançou Belo, prometendo, no sábado: "Gritar, lançar longe e soltar o Francisco Belo animal".