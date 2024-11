Adrien Fourmaux é o primeiro líder do Rali do Japão

Em busca do seu primeiro título mundial, Neuville defendeu-se de qualquer incidente na especial de abertura do Rali do Japão e terminou na sexta posição, a 2,2 segundos de Fourmaux.Na sexta-feira, correm-se mais oito especiais, num total de 126 quilómetros cronometrados.Neuville chega à última prova do campeonato com 25 pontos de vantagem na liderança sobre Ott Tänak, campeão em 2019, e a cinco (estão 30 em disputa) daquele que seria o seu primeiro título no WRC.O piloto belga, de 36 anos, foi cinco vezes segundo classificado, em 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019.