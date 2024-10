Ana Carrasco é a primeira campeã mundial feminina de velocidade

Ana Carrasco, líder do campeonato à partida desta última corrida, cortou a meta a 0,639 segundos da vencedora, a espanhola Sara Sánchez (Yamaha), com Beatriz Neila em segundo, a 0,368.



As últimas voltas foram de luta intensa, com o campeonato a mudar de mãos entre Ana Carrasco e Maria Herrera (Yamaha), que chegou a ser virtual campeã quando liderou e Carrasco desceu ao quarto posto.



Mas, na última curva, as duas tocaram-se e Maria Herrera acabou no chão, entregando o título à compatriota.



Ana Carrasco, de 27 anos, torna-se, assim, a primeira campeã da edição de estreia do Campeonato do Mundo feminino de velocidade.



A piloto espanhola já tinha quebrado outras barreiras ao longo da sua carreira, pois tinha sido a primeira mulher a pontuar no Mundial de Moto3 e a primeira mulher a vencer uma corrida de um campeonato do mundo (Supersport, em Portimão, em 2017).



Carrasco terminou o campeonato com 244 pontos, contra os 215 de Maria Herrera.