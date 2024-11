Miguel Oliveira estreia-se na Yamaha com 17.º tempo nos testes de MotoGP

O piloto natural de Almada, que domingo fechou o campeonato com um 12.º lugar na despedida da Aprilia da equipa Trackhouse, fez a sua melhor volta de hoje com o tempo de 1.40,138 minutos, terminando a 1,335 segundos do mais rápido da jornada, o espanhol Alex Márquez (Ducati).



O francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi o segundo mais rápido, a 0,396 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 0,595.



Já o novo campeão mundial, o espanhol Jorge Martin, que trocou a equipa Pramac pela Aprilia oficial, foi apenas o 11.º mais rápido da sessão, com o tempo de 1.39,859 minutos. Um tempo quase meio segundo mais lento do que aquele que deu o 14.º lugar da grelha ao português Miguel Oliveira na qualificação para a corrida do passado domingo, com uma Aprilia de 2024.



O piloto luso fez 60 voltas, enquanto que o seu novo companheiro de equipa, o australiano Jack Miller foi 22.º, com 71 voltas realizadas.



“É o início de uma etapa emocionante na minha carreira. Muita ambição, vontade de trabalhar e de me superar”, disse o piloto português, numa mensagem publicada nas redes sociais.



Oliveira, que ainda recupera de múltiplas fraturas sofridas numa queda nos treinos livres para o GP da Indonésia, em 29 de setembro, mostrou-se entusiasmado com a nova mota: “Hoje foi um dia para conhecer a nova equipa e mal posso esperar para o que aí vem”.



Na equipa oficial, a Yamaha fez os seus pilotos rodarem com três motas diferentes cada um, uma delas equipada com um novo quadro (chassis).



“A direção foi boa, mas as maiores novidades vão chegar no próximo teste”, comentou o francês Fábio Quartararo, campeão em 2021, enquanto o espanhol Alex Rins, que foi oitavo, considerou que a mota de 2025 permite “mais velocidade nas curvas”.



“Também testámos um novo motor, mais potente. Mas ainda temos de a controlar melhor, com a eletrónica”, acrescentou.



O dia ficou marcado pela primeira queda sofrida pelo campeão Jorge Martin, pela Aprilia, incidente pelo qual pediu desculpas à equipa, bem como pela a estreia de Marc Márquez pela Ducati oficial, registando o quarto melhor tempo.



O italiano Enea Bastianini também se estreou pela KTM mas com uma queda violenta, que levou à interrupção da sessão para limpar a pista dos detritos.



Os testes regressam apenas em fevereiro, na Malásia.