Sebastien Ogier sofre acidente na Polónia

“Seb e Vincent estiveram envolvidos num acidente de viação durante o reconhecimento para o Rali da Polónia e foram levados para o hospital para realizarem exames médicos”, escreveu a equipa Toyota, na rede social X.



De acordo com Tomasz Markowski, porta-voz da polícia local, o acidente ocorreu por volta das 9h30 (hora local), perto de Goldap, localidade a cerca de 300 quilómetros de Varsóvia.



O porta-voz da polícia explicou que o acidente envolveu o veículo no qual seguiam o octocampeão mundial e o seu co-piloto e outras duas pessoas, de 67 e 69 anos, que seguiam noutra viatura.



“Ficaram todos feridos, e queixaram-se de dores, pelo que foram todos transportados para o hospital, por decisão médica”, acrescentou, explicando que Ogier e Landais foram levados de helicóptero e as outras duas vítimas de ambulância.



A polícia está a investigar as causas do acidente, não tendo, para já, divulgado informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Ogier e Landais, que estão a participar apenas em algumas provas do Mundial da categoria, venceram em abril o Rali da Croácia e, em maio, o Rali de Portugal.